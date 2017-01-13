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Алонсо: «Ничто не значит для фанатов „Ливерпуля“ больше, чем победа над МЮ»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Алонсо Хаби
Сегодня, 21:05 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо, ныне являющийся игроком «Баварии», накануне матча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» рассказал, насколько принципиальным является это противостояние:

«Ничто не значит для фанатов „Ливерпуля“ больше, чем победа над „Манчестер Юнайтед“.

Во время моего периода выступлений за клуб мы не слишком успешно играли на „Олд Траффорд“, но победа на этом стадионе не только обрадует болельщиков, но и позволит команде поверить в то, что у нее есть все для того, чтобы выиграть АПЛ в нынешнем сезоне».

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