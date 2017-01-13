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Эрнани: «Я пришёл в „Зенит“ с серьёзными намерениями, хочу творить историю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Эрнани
Сегодня, 21:15 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Зенита» Эрнани рассказал о том, как проходил его трансфер в клуб из Санкт-Петербурга, о целях и о впечатлениях от культурной столицы России и снеге:

«Я был очень впечатлен, когда мне позвонил агент и впервые рассказал об интересе „Зенита“. Я загорелся мыслью о том, что могу перейти в такой клуб. Переговоры проходили достаточно гладко, и, на мой взгляд, не было никаких проблем между руководством моего бывшего клуба и и нынешнего. Теперь я настроен на плодотворную работу на сборах. Я пришел с серьезными намерениями, хочу помочь „Зениту“ достичь определенных целей, хочу выигрывать трофеи, помогать в этом команде и творить историю.

Первый контакт произошел полгода назад, и, когда я только узнал об этом, я захотел перейти в „Зенит“. Со стороны моего бывшего клуба не было никаких препятствий, и в результате я оказался здесь. У „Атлетико Паранаэнсе“ хорошая школа, клуб вкладывает средства в воспитание молодых футболистов и живет за счет этого. Был интерес со стороны „Фиорентины“ и „Монако“, но ни о каких предложениях „Интера“ я не слышал. „Зенит“ — единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе. 

Единственное, что мне доставило некий дискомфорт, — это холод, но могу уже отметить, что Петербург — очень красивый город. Видел пока не так много, но разговаривал с другими футболистами, и они сказали, что город очень красивый, большой, в нем можно полноценно жить, и никаких проблем, думаю, у меня не будет. Видел ли снег раньше? Снег видел, да, но такого холода я еще не ощущал. Я приехал из плюс 30 в минус 7, и у меня, если честно, болели от холода руки и ноги.

Как отношусь к тому, что многие называют меня заменой Витселю? В любом случае в команде высокая конкуренция, и я пришел бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры, и мы должны уважать его решение».

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