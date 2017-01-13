Погба - первый футболист Премьер-Лиги с собственным эмодзи в «твиттере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом английской Премьер-Лиги с собственным смайлом в социальной сети Twitter.

Эмодзи «#Pogba» был запущен накануне центрального матча 21-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который состоится 15 января, и будет активен до 5 февраля, когда МЮ сыграет в чемпионате с «Лестер Сити».