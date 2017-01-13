«Фиорентина» арендовала у «Аталанты» вратаря Спортиелло
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Аталанта, Фиорентина, Спортиелло Марко
Сегодня, 22:28 | Источник: Твиттер ФК "Фиорентина" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Фиорентины» сообщает о том, что флорентийский клуб арендовал у «Аталанты» голкипера Марко Спортиелло.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года и предусматривает право выкупа игрока.
В прошлом году 24-летним голкипером интересовались «Ливерпуль» и «Рома».
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