«Фиорентина» арендовала у «Аталанты» вратаря Спортиелло

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает о том, что флорентийский клуб арендовал у «Аталанты» голкипера Марко Спортиелло.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года и предусматривает право выкупа игрока.

Fiorentina comunica di aver acquisito,a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, Marco Sportiello dall’Atalanta pic.twitter.com/ivTQI5mZFP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 13 января 2017 г.

В прошлом году 24-летним голкипером интересовались «Ливерпуль» и «Рома».