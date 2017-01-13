Бериссо: «„Сельта“ может обыграть любого соперника, „Реал“ не исключение»
Сегодня, 22:37 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании, где галисийский клуб сыграет с «Реалом»:
«Мы считаем, что можем обыграть любого соперника. „Реал“ в этом плане не является исключением.
Будет важно добиться положительного результата на выезде. Ответный матч мы проведем дома, поэтому 1-й матч будет иметь крайнее важное значение.
Нынешняя статистика „Реала“ говорит о том, что это великолепная команда, нам придется тяжело.
Останемся верны себе. Для нас это большой тест, и я доверяю своим игрокам».
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