Фернандес: «В первый раз у Витиньо в ЦСКА не сложилось, но сейчас всё будет иначе»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что нападающий Витиньо, вернувшийся в стан «армейцев» из аренды, принесет команде немало пользы:

«Витиньо – большой футболист. В первый раз у него в ЦСКА не сложилось, но сейчас, уверен, все будет иначе. Он поехал в Бразилию, очень хорошо там выступал, и вот настало время вернуться.

Вижу, что Витиньо изменился, по сути, он вернулся другим человеком. Это не просто слова, вы сами видите, что я все время рядом с ним и чувствую его настрой.

Сейчас он весел, смеется и всегда в отличном расположении духа. Это очень важно. Витиньо повзрослел, он готов приложить все усилия, чтобы принести пользу команде. Уверен, он доставит много радости болельщикам ЦСКА. Желания у Витиньо хоть отбавляй, а умения ему не занимать».