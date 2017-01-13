Фернандес: «В первый раз у Витиньо в ЦСКА не сложилось, но сейчас всё будет иначе»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что нападающий Витиньо, вернувшийся в стан «армейцев» из аренды, принесет команде немало пользы:
«Витиньо – большой футболист. В первый раз у него в ЦСКА не сложилось, но сейчас, уверен, все будет иначе. Он поехал в Бразилию, очень хорошо там выступал, и вот настало время вернуться.
Вижу, что Витиньо изменился, по сути, он вернулся другим человеком. Это не просто слова, вы сами видите, что я все время рядом с ним и чувствую его настрой.
Сейчас он весел, смеется и всегда в отличном расположении духа. Это очень важно. Витиньо повзрослел, он готов приложить все усилия, чтобы принести пользу команде. Уверен, он доставит много радости болельщикам ЦСКА. Желания у Витиньо хоть отбавляй, а умения ему не занимать».
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Витиньо смеется,как бы плакать не пришлось потом.Думаете игроки не знают о долгах.Все они знают.Усиления не будет.Перспектив не вижу вообще
отправьте на 3 сезона куда нибудь в аренду. может дойдет.........