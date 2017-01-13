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Фернандес: «В первый раз у Витиньо в ЦСКА не сложилось, но сейчас всё будет иначе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Витиньо, Фернандес Марио
Вчера, 22:45 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес считает, что нападающий Витиньо, вернувшийся в стан «армейцев» из аренды, принесет команде немало пользы:

«Витиньо – большой футболист. В первый раз у него в ЦСКА не сложилось, но сейчас, уверен, все будет иначе. Он поехал в Бразилию, очень хорошо там выступал, и вот настало время вернуться.

Вижу, что Витиньо изменился, по сути, он вернулся другим человеком. Это не просто слова, вы сами видите, что я все время рядом с ним и чувствую его настрой. 

Сейчас он весел, смеется и всегда в отличном расположении духа. Это очень важно. Витиньо повзрослел, он готов приложить все усилия, чтобы принести пользу команде. Уверен, он доставит много радости болельщикам ЦСКА. Желания у Витиньо хоть отбавляй, а умения ему не занимать».

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