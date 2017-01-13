В Серии А со следующего сезона появится свой аналог «Боксинг дэй»

По информации итальянских СМИ, в следующем сезоне в чемпионате Италии появится свой аналог «Боксинг дэй».

По слухам, руководство Серии А уже приняло решение проводить матчи в период между католическим Рождеством и Новым годом. Сообщается, что расписание на следующий сезон будет составлено к концу февраля.

Ранее глава Серии А Маурицио Беретта выступил с предложением проводить матчи чемпионата в канун Рождества за границей.