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В Серии А со следующего сезона появится свой аналог «Боксинг дэй»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 22:56 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, в следующем сезоне в чемпионате Италии появится свой аналог «Боксинг дэй».

По слухам, руководство Серии А уже приняло решение проводить матчи в период между католическим Рождеством и Новым годом. Сообщается, что расписание на следующий сезон будет составлено к концу февраля.

Ранее глава Серии А Маурицио Беретта выступил с предложением проводить матчи чемпионата в канун Рождества за границей.

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