В Китае готовы платить Диего Косте 30 млн фунтов в год

Нападающий «Челси» Диего Коста, по слухам, имеет на руках сверхвыгодное предложение от одного из китайских клубов.

В случае перехода в китайскую Суперлигу 28-летний форвард станет одним из высокооплачиваемых футболистов в мире. По информации источника, в Поднебесной Косте предлагают контракт с окладом в 30 млн фунтов год.

Ранее сообщалось, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте, в результате которого игрок сборной Испании не был включен в заявку «синих» на матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».