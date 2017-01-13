В Китае готовы платить Диего Косте 30 млн фунтов в год
Вчера, 23:08 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Челси» Диего Коста, по слухам, имеет на руках сверхвыгодное предложение от одного из китайских клубов.
В случае перехода в китайскую Суперлигу 28-летний форвард станет одним из высокооплачиваемых футболистов в мире. По информации источника, в Поднебесной Косте предлагают контракт с окладом в 30 млн фунтов год.
Ранее сообщалось, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте, в результате которого игрок сборной Испании не был включен в заявку «синих» на матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».
Другие материалы по теме:
Вчера
13:54 Слухи «Марсель» предложил 9,5 млн евро за Сансона 3
13:42 Слухи «Вест Хэм» готов отпустить Пайета за 45 млн евро 6
12:40 Слухи «Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит Комана 7
11:49 Слухи «Шаньдун Лунен» хочет купить Матюиди 1
Или войдите через
А у нас в России " скулят ", что сократили гос бюджет на спорт и " спонсеры" разом " осиротели "