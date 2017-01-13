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В Китае готовы платить Диего Косте 30 млн фунтов в год

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Коста Диего
Вчера, 23:08 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Челси» Диего Коста, по слухам, имеет на руках сверхвыгодное предложение от одного из китайских клубов.

В случае перехода в китайскую Суперлигу 28-летний форвард станет одним из высокооплачиваемых футболистов в мире. По информации источника, в Поднебесной Косте предлагают контракт с окладом в 30 млн фунтов год.

Ранее сообщалось, что у Косты случился конфликт с главным тренером «Челси» Антонио Конте, в результате которого игрок сборной Испании не был включен в заявку «синих» на матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».

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