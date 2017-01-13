Дибала согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к тому, чтобы продлить контракт с туринским клубом.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года и сделает 23-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в «Ювентусе» (наряду с Гонсало Игуаином, который зарабатывает 7 млн евро в год).

При этом в контракте не будет прописана сумма отступных за аргентинца, которого «бьянконери» намерены удержать любой ценой. По слухам, в «Ювентусе» согласятся расстаться с Дибалой лишь при предложении в 200 млн евро.