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Дибала согласовал контракт с «Ювентусом»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Контракты, Ювентус, Дибала Пауло
Вчера, 23:18 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к тому, чтобы продлить контракт с туринским клубом.

Сообщается, что стороны уже согласовали условия нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года и сделает 23-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в «Ювентусе» (наряду с Гонсало Игуаином, который зарабатывает 7 млн евро в год).

При этом в контракте не будет прописана сумма отступных за аргентинца, которого «бьянконери» намерены удержать любой ценой. По слухам, в «Ювентусе» согласятся расстаться с Дибалой лишь при предложении в 200 млн евро.

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