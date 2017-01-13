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Клопп: «И во мне, и в Моуриньо живёт спортивная злость»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Завтра, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген , Моуриньо Жозе
Вчера, 23:30 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне поединка 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» сравнил себя с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуриньо и поделился ожиданиями от предстоящего матча:

«В Жозе всегда жил соревновательный дух, это тренер топ-уровня.

Здесь я ничего нового не скажу, удивляться тут нечему. В нас обоих живет спортивная злость, так как мы хотим добиваться нужных результатов.

В прошлом году моя команда впервые играла на „Олд Траффорд“. Матч был упорным, а атмосфера - отличной. Мы были готовы к той встрече и снова будем готовы к предстоящему матчу.

Обе команды находятся в хорошей форме, но у МЮ меньше травмированных».

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