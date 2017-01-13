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Источник: «„Локомотив“ готов предложить „Рубину“ 2 млн евро за Кверквелию»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Рубин, Кверквелия Соломон
Вчера, 23:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, 24-летний футболист, который не получает достаточной игровой практики в казанском клубе, в ближайшее время может перебраться в стан «железнодорожников».

При этом «Локомотив» не готов платить за трансфер игрока более 2 млн евро.

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