Источник: «„Локомотив“ готов предложить „Рубину“ 2 млн евро за Кверквелию»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

По информации источника, 24-летний футболист, который не получает достаточной игровой практики в казанском клубе, в ближайшее время может перебраться в стан «железнодорожников».

При этом «Локомотив» не готов платить за трансфер игрока более 2 млн евро.