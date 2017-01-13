«Арсенал» не отказался от идеи приобрести у «Реала» Морату
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Арсенал, Мората Альваро
Вчера, 23:51 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Арсенал» ближайшим летом вновь предпримет попытку подписать нападающего «Реала» Альваро Морату, сделав испанца своей первоочередной трансферной целью.
Напомним, что летом 2016 года «канониры» пытались приобрести 24-летнего форварда, однако получили от мадридского клуба отказ.
По слухам, Мората хотел бы играть чаще, но в «Реале» это не всегда возможно, а вот главный тренер «пушкарей» Арсен Венгер готов предложить испанцу роль игрока стартового состава.
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