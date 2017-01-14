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Непомнящий: «Молло индивидуально силён, но как у него с лидерскими качествами?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Непомнящий Валерий , Молло Йоан
Сегодня, 00:55 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Известный тренер Валерий Непомнящий в эфире передачи «Все на футбол» выразил сомнение в том, что полузащитник Йоан Молло, ранее перебравшийся в «Зенит» из «Крыльев Советов», сумеет вписаться в игру команды и Санкт-Петербурга:

«Молло - очень интересный игрок, только я не совсем понимаю, как он сейчас впишется в структуру „Зенита“. 

Француз индивидуально силен, но не знаю, как его будут использовать и как у него с лидерскими качествами. Если Халк брал на себя игру, то никто ничего не мог с ним сделать. Молло немного другой. Если он возьмет на себя смелость играть в тот футбол, который показывал в Самаре, это будет интересное приобретение. 

На самом деле и „Зенит-2“, и „Спартак-2“ в своих составах имеют игроков, которые готовы быть конкурентами. Не знаю, почему их не используют».

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