Рейтинг@Mail.ru

«Севилью» могут наказать за оскорбление Рамоса фанатами

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Скандалы, Рамос Серхио
Сегодня, 01:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

«Севилью» собираются наказать закрытием фанатского сектора на домашнем стадионе из-за агрессивного поведения болельщиков клуба во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» (3:3).

В жалобе руководству Ла Лиги говорится, что поклонники «Севильи», в частности, оскорбляли защитника команды гостей Серхио Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников. Ранее произошедшее прокомментировал сам капитан «Королевского клуба».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:32
ответ пользователю Erik15 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:29
ответ пользователю da da da (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11 января 2017
06:55 Фото Бубнов: «В ФИФА могут обратить внимание на футболку Кокорина с наркобароном Эскобаром» 101
29 декабря 2016
08:02 Насри подозревают в нарушении антидопинговых правил 5
28 декабря 2016
04:28 Хакеры взломали Twitter Насри и стали оскорблять людей с его учетной записи 9
21 декабря 2016
01:25 Общественность осуждает Марадону за фото с мертвой антилопой 17
17 декабря 2016
07:06 Житель Казахстана попросил Кадырова наказать букмекеров за отказ в выплате выигрыша по матчу «Урал» – «Терек» 62
05 декабря 2016
20:43 Хави: «У меня тоже были проблемы с налоговой системой Испании» 18
15:04 «Зенит» и «Краснодар» узнали судей на матчи 6-го тура Лиги Европы 27
03 декабря 2016
03:49 Кроме Роналду, в сокрытии налогов подозреваются еще 5 футболистов 37
02:54 В компании агента Роналду утверждают, что футболист выполнял все налоговые обязательства 5
01:36 Фото Роналду могут уличить в сокрытии налогов на сумму 150 миллионов евро 201
все материалы по этой теме
Турниры