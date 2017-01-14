«Севилью» могут наказать за оскорбление Рамоса фанатами
Сегодня, 01:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
«Севилью» собираются наказать закрытием фанатского сектора на домашнем стадионе из-за агрессивного поведения болельщиков клуба во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» (3:3).
В жалобе руководству Ла Лиги говорится, что поклонники «Севильи», в частности, оскорбляли защитника команды гостей Серхио Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников. Ранее произошедшее прокомментировал сам капитан «Королевского клуба».
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ведь он в Реале поднимал руки на куда более уважаемых игроков сборной Испании,в Севильей он себе такого не позволял,поэтому это одна из причин почему ему и свистят.
не помню чтоб свистели Месси,Иньесте,Хави или Пуйолю,и даже Бускетсу.
то Роналду освистывают то Рамоса,это репутация.