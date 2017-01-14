Григалава может стать игроком тульского «Арсенала»

Защитник сборной Грузии Гиа Григалава может пополнить состав тульского «Арсенала». Последним клубом 27-летнего игрока был кипрский «Этникос». До этого Григалава выступал за «Ростов», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи».

Напомним, в пятницу «оружейники» подписали румынского полузащитника Александру Бурчану.