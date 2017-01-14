Григалава может стать игроком тульского «Арсенала»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал Т, Этникос, Григалава Гиа
Сегодня, 01:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Защитник сборной Грузии Гиа Григалава может пополнить состав тульского «Арсенала». Последним клубом 27-летнего игрока был кипрский «Этникос». До этого Григалава выступал за «Ростов», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи».
Напомним, в пятницу «оружейники» подписали румынского полузащитника Александру Бурчану.
Другие материалы по теме:
Вчера
18:02 Слухи Источник: «Эменике не перейдёт в „Рубин“» 15
13:34 Слухи Эменике согласился перейти в «Рубин» 44
12:31 Слухи «Уфа» может подписать вратаря тульского «Арсенала» 2
01:18 Слухи Эзатолахи может сменить «Ростов» на «Гамбург» 3
12 января 2017
19:13 Слухи Источник: «Жиров продолжит карьеру в „Краснодаре“» 4
11 января 2017
23:45 Слухи «Анжи» интересен защитник «Тосно» 8
Или войдите через