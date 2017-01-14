Кириченко: «Две игры со „Спартой“ будут очень тяжелыми для „Ростова“»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о предстоящих матчах с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля, ответный — в Праге 23 февраля.

«Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но, поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская „Спарта“ – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший „армеец“ Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге», — приводит источник слова Кириченко со ссылкой на газету «Азовская неделя».

Напомним, в эту пятницу ростовский клуб разгромил в товарищеском матче «Аль-Хиляль» (4:0).