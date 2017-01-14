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Кириченко: «Две игры со „Спартой“ будут очень тяжелыми для „Ростова“»

Матч: РостовРостов-:-СпартаСпарта
Начало матча: 16.02.2017, 21:00
Соккер.Ру // Лига Европы 2016/2017, Россия: тренеры, Кириченко Дмитрий
Сегодня, 01:49 | Источник: footballufo.ru | Редакция: Павел Молочный

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о предстоящих матчах с чешской «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится в Ростове-на-Дону 16 февраля, ответный — в Праге 23 февраля.

«Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но, поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская „Спарта“ – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший „армеец“ Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге», — приводит источник слова Кириченко со ссылкой на газету «Азовская неделя».

Напомним, в эту пятницу ростовский клуб разгромил в товарищеском матче «Аль-Хиляль» (4:0).

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