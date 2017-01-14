Источник: «Адриано подпишет контракт со „Спартаком“ 16 января»
Сегодня, 02:06 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Бразильский форвард Луис Адриано 16 января подпишет контракт с московским «Спартаком». Согласно источнику, 29-летний бразилец прошел медосмотр, и контракт сроком на 3,5 года будет подписан уже в понедельник. Таким образом, 18 января Адриано должен отправиться со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.
Напомним, по предварительной информации, сумма перехода бразильца из «Милана» в московский клуб составит один миллион евро. А в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.
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Нет,Милан получит только 1 миллион евро.