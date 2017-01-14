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Габулов: «В „Арсенале“ никто даже мысли не допускает, что клуб вылетит в ФНЛ!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Арсенал Т, Габулов Владимир
Сегодня, 02:50 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Новоиспеченный вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов отметил, что несмотря на тяжелое турнирное положение команды, в клубе уверены, что им удастся сохранить прописку в РФПЛ:

«Есть ли пункт в контракте на случай вылета в ФНЛ? Да в клубе никто даже мысли не допускает, что „Арсенал“ вылетит! Уверен, ситуацию выправим и порадуем тульских болельщиков хорошей игрой.

Учитывая, что полсезона пропустил, над предложением „Арсенала“ размышлял недолго. Мне 33, но желание играть в футбол по-прежнему огромное».

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