Коста: «Вперед, „Челси“!»

Нападающий «Челси» Диего Коста ответил на различные предположения о своем будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с главным тренером команды Антонио Конте. На странице в Instagram игрок сборной Испании разместил фото, на котором он празднует один из голов за «Челси» вместе с Педро Родригесом.

«Вперед, „Челси“!» — подписал фотографию Коста.

Come on Chelsea!!!💙 Фото опубликовано Diego Costa (@diego.costa) Янв 13 2017 в 2:30 PST

Ранее сообщалось, что 28-летнему форварду поступило предложение из Китая.