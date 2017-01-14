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Коста: «Вперед, „Челси“!»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Коста Диего
Сегодня, 03:09 | Источник: Инстаграм Диего Косты | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Челси» Диего Коста ответил на различные предположения о своем будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с главным тренером команды Антонио Конте. На странице в Instagram игрок сборной Испании разместил фото, на котором он празднует один из голов за «Челси» вместе с Педро Родригесом.

«Вперед, „Челси“!» — подписал фотографию Коста.

 

Come on Chelsea!!!💙

Фото опубликовано Diego Costa (@diego.costa)

Ранее сообщалось, что 28-летнему форварду поступило предложение из Китая.

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