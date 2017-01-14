Коста: «Вперед, „Челси“!»
Сегодня, 03:09 | Источник: Инстаграм Диего Косты | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Челси» Диего Коста ответил на различные предположения о своем будущем в лондонском клубе после предполагаемой ссоры с главным тренером команды Антонио Конте. На странице в Instagram игрок сборной Испании разместил фото, на котором он празднует один из голов за «Челси» вместе с Педро Родригесом.
«Вперед, „Челси“!» — подписал фотографию Коста.
Ранее сообщалось, что 28-летнему форварду поступило предложение из Китая.
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