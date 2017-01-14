Тевес: «Решение об уходе из „Бока Хуниорс“ далось мне с трудом»

Аргентинский форвард Карлос Тевес прокомментировал свой переход из «Бока Хуниорс» в китайский «Шанхай Шэньхуа»:

«Спасибо болельщикам „Бока Хуниорс“ за ту поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение об уходе далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок любимого клуба. Однако на этот трансфер я согласился из-за различных жизненных обстоятельств. Очень тяжело каждый день ощущать то давление, которое испытывает каждый игрок „Бока Хуниорс“».

Напомним, перейдя в Китай, 32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира с еженедельной зарплатой £ 615 тыс.