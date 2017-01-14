Депаем заинтересовался ПСЖ

ПСЖ включился в борьбу за голландского хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Парижане интересовались им еще в 2015 году, но полузащитник сменил ПСВ на клуб из Манчестера.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист находится в сфере интересов «Милана», «Лиона», «Эвертона» и «Спартака».