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Депаем заинтересовался ПСЖ

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 03:54 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

ПСЖ включился в борьбу за голландского хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.

Парижане интересовались им еще в 2015 году, но полузащитник сменил ПСВ на клуб из Манчестера.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист находится в сфере интересов «Милана», «Лиона», «Эвертона» и «Спартака».

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