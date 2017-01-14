Депаем заинтересовался ПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 03:54 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
ПСЖ включился в борьбу за голландского хавбека «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.
Парижане интересовались им еще в 2015 году, но полузащитник сменил ПСВ на клуб из Манчестера.
Ранее сообщалось, что 22-летний футболист находится в сфере интересов «Милана», «Лиона», «Эвертона» и «Спартака».
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