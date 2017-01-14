Пайет поставил «Вест Хэму» ультиматум

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет хочет покинуть команду и поставил руководству клуба ультиматум.

«Состоялась встреча, на которой Димитри заявил, что хочет уйти, а также добавил, что если клуб его не отпустит, он никогда больше за них не сыграет и будет симулировать травму», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич ранее заявил, что клуб не собирается расставаться с 29-летним хавбеком, несмотря на его желание уйти. Напомним, в услугах Пайета были заинтересованы «Марсель», «Челси», «Арсенал» и МЮ.