Пайет поставил «Вест Хэму» ультиматум
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Вест Хэм, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 04:10 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет хочет покинуть команду и поставил руководству клуба ультиматум.
«Состоялась встреча, на которой Димитри заявил, что хочет уйти, а также добавил, что если клуб его не отпустит, он никогда больше за них не сыграет и будет симулировать травму», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич ранее заявил, что клуб не собирается расставаться с 29-летним хавбеком, несмотря на его желание уйти. Напомним, в услугах Пайета были заинтересованы «Марсель», «Челси», «Арсенал» и МЮ.
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