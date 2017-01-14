Рейтинг@Mail.ru

Пайет поставил «Вест Хэму» ультиматум

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Вест Хэм, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 04:10 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет хочет покинуть команду и поставил руководству клуба ультиматум.

«Состоялась встреча, на которой Димитри заявил, что хочет уйти, а также добавил, что если клуб его не отпустит, он никогда больше за них не сыграет и будет симулировать травму», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич ранее заявил, что клуб не собирается расставаться с 29-летним хавбеком, несмотря на его желание уйти. Напомним, в услугах Пайета были заинтересованы «Марсель», «Челси», «Арсенал» и МЮ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:27 Щесны: «Здорово, что за меня сражаются такие гранды, как „Рома“ и „Арсенал“» 1
03:39 Тевес: «Решение об уходе из „Бока Хуниорс“ далось мне с трудом» 1
03:09 Фото Коста: «Вперед, „Челси“!» 1
Вчера
22:19 Слухи У Косты произошёл конфликт с Конте, нападающий не сыграет с «Лестером» 35
21:25 Погба - первый футболист Премьер-Лиги с собственным эмодзи в «твиттере» 21
20:43 Фото Форвард «Депортиво» Андоне - лучший игрок Ла Лиги в декабре 6
Станислав Горин
​Коста против Ибрагимовича. Кто круче?
Златан – лучший игрок декабря в АПЛ, хотя пока не опередил по голам лучшего футболиста ноября Диего. «Соккер.ру» предлагает вам выбрать фаворита.
Комментариев: 18
08:25 «Вест Хэм» оштрафует Пайета на 250 тысяч фунтов 6
06:51 Рамос: «Свист фанатов „Севильи“? Я ни к кому не проявил неуважение» 18
05:56 Слухи Пепе хочет остаться в «Реале», чтобы сыграть на ЧМ-2018 3
все материалы по этой теме
Турниры