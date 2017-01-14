Щесны: «Здорово, что за меня сражаются такие гранды, как „Рома“ и „Арсенал“»
Сегодня, 04:27 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, на правах аренды выступающий за «Рому», сообщил, что судьба его дальнейшей карьеры зависит от наставника лондонской команды Арсена Венгера:
«Мое будущее? Оно в руках Арсена Венгера – человека, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. Здорово, что за меня сражаются такие гранды, как „Рома“ и „Арсенал“».
26-летний вратарь выступает за римский клуб с лета 2015 года, и «Рома» хочет выкупить его контракт у «Арсенала».
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