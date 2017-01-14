Щесны: «Здорово, что за меня сражаются такие гранды, как „Рома“ и „Арсенал“»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, на правах аренды выступающий за «Рому», сообщил, что судьба его дальнейшей карьеры зависит от наставника лондонской команды Арсена Венгера:

«Мое будущее? Оно в руках Арсена Венгера – человека, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. Здорово, что за меня сражаются такие гранды, как „Рома“ и „Арсенал“».

26-летний вратарь выступает за римский клуб с лета 2015 года, и «Рома» хочет выкупить его контракт у «Арсенала».