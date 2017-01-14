Эрнани: «Будем догонять и перегонять „Спартак“»

Новичок «Зенита» полузащитник Эрнани рассказал, что имеет некоторое представление о чемпионате России и текущей турнирной ситуации:

«Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился „Краснодар“. Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

Изучил ли турнирную таблицу? Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков. То, что догонять нужно самого принципиального соперника „Зенита“, мне еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в „Зенит“ подготовленным. Будем догонять и перегонять „Спартак“. Острота соперничества только добавляет мотивации».

Также бразильский хавбек рассказал, как проходил его трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.