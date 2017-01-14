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Шнейдерлин: «Наверное, я пришел в МЮ не в лучший период его истории»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Эвертон, Шнейдерлин Морган, Моуриньо Жозе
Сегодня, 05:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Французский хавбек Морган Шнейдерлин, сменивший «Манчестер Юнайтед» на «Эвертон», признался, что у него нет обиды на главного тренера «манкунианцев» Жозе Моуриньо, а также добавил, что его приход в МЮ состоялся не в лучшее для клуба время:

«Мне абсолютно не на что злиться, Жозе хорошо относился ко мне. У нас были беседы по поводу моего перехода. Я должен двигаться вперед. Очень рад, что Моуриньо поддержал мое решение, когда я пришел к нему и сказал, что не могу провести весь год на скамейке запасных.

Я переходил в МЮ с большими амбициями и надеждами. Хотел сделать все возможное для этой команды. Но, наверное, я пришел в клуб не в лучший период его истории. В прошлом году нам далеко не всегда удавалось показывать хороший футбол, команду часто критиковали. Надеюсь, что найду свое футбольное счастье в „Эвертоне“».

Шнейдерлин перешел из «Саутгемптона» в «Манчестер Юнайтед» летом 2015 года.

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