Моуриньо: «У Погба есть все, чтобы в будущем стать капитаном МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, обладает ли хавбек МЮ Поль Погба необходимыми качествами, чтобы в будущем стать капитаном «красных дьяволов»:

«Я думаю, обладает. У него есть харизма, амбиции, умственные способности, и он настоящий профессионал. Так что думаю, он ими обладает. Иметь все необходимые составляющие в таком возрасте... Я думаю, он сможет стать капитаном».

Напомним, ранее Моуриньо назвал 23-летнего француза лучшим полузащитником в мире.