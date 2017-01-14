Моуриньо: «У Погба есть все, чтобы в будущем стать капитаном МЮ»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Погба Поль
Сегодня, 05:46 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, обладает ли хавбек МЮ Поль Погба необходимыми качествами, чтобы в будущем стать капитаном «красных дьяволов»:
«Я думаю, обладает. У него есть харизма, амбиции, умственные способности, и он настоящий профессионал. Так что думаю, он ими обладает. Иметь все необходимые составляющие в таком возрасте... Я думаю, он сможет стать капитаном».
Напомним, ранее Моуриньо назвал 23-летнего француза лучшим полузащитником в мире.
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