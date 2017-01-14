Клопп: «Проблемы заключаются не в поражениях, а в том, как ты на них отреагируешь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей игры 21-го тура АПЛ против МЮ, а также прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с «Саутгемптоном» (0:1):

«„Ливерпулю“ нечего бояться. Чего я могу бояться. На данный момент может произойти что угодно. Возможно, что „Юнайтед“ будет не в своей лучшей форме в воскресенье, пока об этом никто не знает. Сейчас я на сто процентов позитивен и полностью настроен на игру.

Что касается матча с „Саутгемптоном“, в моей жизни было так много поражений, особенно в мою бытность игроком, что я на самом деле знаю, что поражение – это не проблема. Проблема заключается в реакции на поражение. У нас было четыре дня, чтобы отреагировать на него и подготовиться к очень важной игре».