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Клопп: «Проблемы заключаются не в поражениях, а в том, как ты на них отреагируешь»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Завтра, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Саутгемптон, Клопп Юрген
Сегодня, 06:24 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей игры 21-го тура АПЛ против МЮ, а также прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с «Саутгемптоном» (0:1):

«„Ливерпулю“ нечего бояться. Чего я могу бояться. На данный момент может произойти что угодно. Возможно, что „Юнайтед“ будет не в своей лучшей форме в воскресенье, пока об этом никто не знает. Сейчас я на сто процентов позитивен и полностью настроен на игру.

Что касается матча с „Саутгемптоном“, в моей жизни было так много поражений, особенно в мою бытность игроком, что я на самом деле знаю, что поражение – это не проблема. Проблема заключается в реакции на поражение. У нас было четыре дня, чтобы отреагировать на него и подготовиться к очень важной игре».

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