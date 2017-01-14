Вратарь «Астон Виллы» Голлини отправился в аренду в «Аталанту»

Голкипер «Астон Виллы» Пьерлуиджи Голлини следующие два года будет выступать за «Аталанту».

Итальянский клуб взял вратаря в аренду с правом выкупа.

Напомним, в пятницу «Аталанта» отдала в аренду «Фиорентине» голкипера Марко Спортиелло.