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Вратарь «Астон Виллы» Голлини отправился в аренду в «Аталанту»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Аталанта, Астон Вилла, Голлини Пьерлуиджи
Сегодня, 06:43 | Источник: ФК "Аталанта" | Фото: Твиттер ФК "Аталанта" | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Астон Виллы» Пьерлуиджи Голлини следующие два года будет выступать за «Аталанту».

Итальянский клуб взял вратаря в аренду с правом выкупа.

Напомним, в пятницу «Аталанта» отдала в аренду «Фиорентине» голкипера Марко Спортиелло.

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