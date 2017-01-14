Вратарь «Астон Виллы» Голлини отправился в аренду в «Аталанту»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферы, Аталанта, Астон Вилла, Голлини Пьерлуиджи
Сегодня, 06:43 | Источник: ФК "Аталанта" | Фото: Твиттер ФК "Аталанта" | Редакция: Павел Молочный
Голкипер «Астон Виллы» Пьерлуиджи Голлини следующие два года будет выступать за «Аталанту».
Итальянский клуб взял вратаря в аренду с правом выкупа.
#CalciomercatoAtalantino Pierluigi #Gollini all'#Atalanta https://t.co/9U39XpoylK @piergollo #GoAtalantaGo #AtalantaLife ⚫️🔵 pic.twitter.com/w9lphYAhEl
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 13 января 2017 г.
Напомним, в пятницу «Аталанта» отдала в аренду «Фиорентине» голкипера Марко Спортиелло.
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