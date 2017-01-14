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Источник: «Широков не хочет переходить в „Урал“, чтобы бороться за выживание в РФПЛ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Урал, Арсенал Т, Широков Роман
Сегодня, 07:28 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бывший капитан сборной России Роман Широков отказался от перехода в «Урал».

«Роман всерьез не рассматривал предложение „Урала“. То же можно сказать и про тульский „Арсенал“. При всем уважении к этим клубам, Роман не готов возобновлять карьеру, чтобы бороться за выживание в РФПЛ. И дело не в условиях контракта. Он готов подумать над предложением от команды, которая будет ставить перед собой более серьезные задачи», – сообщил источник, близкий к окружению игрока.

Напомним, в конце прошлого года президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб предложил 35-летнему хавбеку определенные финансовые условия, но сторона Широкова взяла паузу в переговорах.

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