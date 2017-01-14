Орлов: «Болельщики „Зенита“, которые ходят на „Петровский“, – настоящие герои»

Российский комментатор Геннадий Орлов раскритиковал действующий стадион «Зенита» «Петровский»:

«Настолько ли плох „Петровский“, чтобы называть его „отстоем“? Ну если там нет туалетов для женщин? Ну что это такое? Он отсталый, неудобный, неуютный. Расстояние между сидениями маленькое. А где машину поставить? И потом – весь этот район страдает, когда идет футбол. Неудобно… Приходится мириться. Это наши реалии. Ждем нового стадиона.

А вообще я очень люблю „Петровский“. Я там играл, комментировал столько матчей. Но сейчас он уже не может отвечать новым потребностям. Старый стадион, устарел. Ну вот как туда с детьми ходить? Холодно, ветрено, от дождя же там не спрячешься. Поэтому болельщики „Зенита“, которые постоянно сюда ходят, – настоящие герои. Но мы ждем новую арену. Она будет очень хорошей. А всеми этими странными вещами должны заниматься компетентные органы».

Орлов также поделился мнением о строящемся стадионе «Крестовский».