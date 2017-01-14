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Эвра не хочет получать в «Кристал Пэлас» меньше, чем в «Ювентусе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Кристал Пэлас, Эвра Патрис
Сегодня, 08:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, которого СМИ сватают в «Кристал Пэлас», не очень доволен имеющимся у него предложением от «стекольщиков».

По слухам, английский клуб предлагает французу контракт на полтора с года, что должно устроить 35-летнего игрока, однако его жалование сократится, на что Эвра на данный момент не согласен.

Стороны не могут прийти к соглашению.

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