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Сборная Португалии проведёт товарищеский матч со Швецией на родном острове Роналду

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Заграница: события, Португалия, Швеция, Роналду Криштиану
Сегодня, 08:22 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду получит возможность впервые в жизни сыграть в составе национальной команды на острове Мадейра, где футболист был рожден.

Сообщается, что «селесао» проведут товарищеский матч против сборной Швеции на «Эштадиу душ Маритиму» - домашнем стадионе клуба «Баррейруш» - соперника «Насьоналя», за который в свое время выступал юный Роналду.

Встреча состоится 28 марта.

Добавим, что в последний раз сборная Португалии проводила матч на Мадейре 16 лет назад, когда Роналду еще не был игроком сборной.

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