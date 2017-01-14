Агент: «Верратти хочет побеждать, в ПСЖ или где-либо ещё»
Сегодня, 08:46 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти продолжает спекулировать на тему будущего своего клиента:
«Давайте позволим Марко играть в ПСЖ, где он борется за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.
У него хорошие взаимоотношения с Унаи Эмери, с тренером у нас нет никаких проблем.
В следующем сезоне мы все хорошенько обдумаем. Марко хочет побеждать, в ПСЖ или где-либо еще. Если какой-то клуб хочет приобрести Верратти, то его представителям нужно обращаться в ПСЖ, но в зимнее трансферное окно цены высоки».
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