Агент: «Верратти хочет побеждать, в ПСЖ или где-либо ещё»

Агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти продолжает спекулировать на тему будущего своего клиента:

«Давайте позволим Марко играть в ПСЖ, где он борется за победу в чемпионате и Лиге чемпионов.

У него хорошие взаимоотношения с Унаи Эмери, с тренером у нас нет никаких проблем.

В следующем сезоне мы все хорошенько обдумаем. Марко хочет побеждать, в ПСЖ или где-либо еще. Если какой-то клуб хочет приобрести Верратти, то его представителям нужно обращаться в ПСЖ, но в зимнее трансферное окно цены высоки».