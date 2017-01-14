Рейтинг@Mail.ru

Бэйл: «Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днём»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Бэйл Гарет
Сегодня, 09:17 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Гарета Бэйла | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, который находится в лазарете с конца ноября, продолжает свое восстановление от травмы голеностопа.

«Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днем. Помогает этому и то, что ребята установили рекорд Испании», - написал валлиец в своем аккаунте в Instagram.

.

 

Ankle feeling better everyday, and helped by the boys breaking the Spanish record #40 #Unbeaten 👍🏻🇪🇸

Фото опубликовано Gareth Bale (@garethbale11)

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:37 Погба: «Верю, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу» 1
10:08 Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“» 0
09:49 Энрике: «На „Аноэте“ „Барселоне“ будет тяжело, я там ни разу не побеждал в роли тренера» 2
09:38 Венгер: «Мы все чувствуем, что в игре Озила чего-то не хватает» 1
08:46 Агент: «Верратти хочет побеждать, в ПСЖ или где-либо ещё» 0
08:37 Раньери: «Не беспокойтесь, я придумал для „Лестера“ план Б» 5
Вчера
23:30 Клопп: «И во мне, и в Моуриньо живёт спортивная злость» 8
22:37 Бериссо: «„Сельта“ может обыграть любого соперника, „Реал“ не исключение» 15
21:05 Алонсо: «Ничто не значит для фанатов „Ливерпуля“ больше, чем победа над МЮ» 8
19:54 Агент: «„Зенит“ просит за Ломбертса очень большие деньги» 37
все материалы по этой теме
Турниры