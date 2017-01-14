Бэйл: «Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днём»
Сегодня, 09:17 | Источник: instagram.com | Фото: Instagram Гарета Бэйла | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Реала» Гарет Бэйл, который находится в лазарете с конца ноября, продолжает свое восстановление от травмы голеностопа.
«Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днем. Помогает этому и то, что ребята установили рекорд Испании», - написал валлиец в своем аккаунте в Instagram.
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