Зико покинул пост главного тренера «Гоа»

Клуб индийской Ай-Лиги «Гоа» расстался со своим главным тренером Зико.

Обе стороны решили не активировать пункт в контракте бразильского специалиста о продлении сотрудничества еще на сезон.

Стоит отметить, что на подобное решение, судя по всему, повлияли неудачные выступления клуба в сезоне, ведь «Гоа» завершил чемпионат Индии в подвале турнирной таблицы.

Напомним, что Зико возглавлял «Гоа» с сентября 2014 года.