Зико покинул пост главного тренера «Гоа»
Сегодня, 09:28 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь
Клуб индийской Ай-Лиги «Гоа» расстался со своим главным тренером Зико.
Обе стороны решили не активировать пункт в контракте бразильского специалиста о продлении сотрудничества еще на сезон.
Стоит отметить, что на подобное решение, судя по всему, повлияли неудачные выступления клуба в сезоне, ведь «Гоа» завершил чемпионат Индии в подвале турнирной таблицы.
Напомним, что Зико возглавлял «Гоа» с сентября 2014 года.
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