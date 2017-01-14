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Венгер: «Мы все чувствуем, что в игре Озила чего-то не хватает»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Озил Месут
Сегодня, 09:38 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер желает, чтобы полузащитник Месут Озил улучшал свои бомбардирские показатели:

«Хочется, чтобы Озил чаще забивал.

Мы все чувствуем, что в его игре чего-то не хватает. Он движется в правильном направлении, но всегда хочется большего. Я могу внести свою лепту в это, но 99% зависит от самого игрока. Как сильно он этого хочет?»

Добавим, что Озил забил 29 мячей в 140 матчах за «Арсенал»

Ранее хавбек сборной Германии намекнул, что его будущее в «Арсенале» зависит от судьбы Венгера.

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