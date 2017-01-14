Энрике: «На „Аноэте“ „Барселоне“ будет тяжело, я там ни разу не побеждал в роли тренера»
Сегодня, 09:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании, где соперником «блаугранас» станет «Реал Сосьедад»:
«Нам всегда приходилось тяжело на „Аноэте“, думаю, что в своей тренерской карьере я даже ни разу не побеждал на этом стадионе.
Нас ожидает яркое противостояние, главный тренер соперника Эусебио Сакристан проделал отличную работу. Это касается и футболистов „Реала Сосьедад“».
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