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Энрике: «На „Аноэте“ „Барселоне“ будет тяжело, я там ни разу не побеждал в роли тренера»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Реал Сосьедад, Энрике Луис
Сегодня, 09:49 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании, где соперником «блаугранас» станет «Реал Сосьедад»:

«Нам всегда приходилось тяжело на „Аноэте“, думаю, что в своей тренерской карьере я даже ни разу не побеждал на этом стадионе.

Нас ожидает яркое противостояние, главный тренер соперника Эусебио Сакристан проделал отличную работу. Это касается и футболистов „Реала Сосьедад“».

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