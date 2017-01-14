«Саутгемптон» - фаворит в борьбе за подписание Габбьядини

«Саутгемптон» является главным претендентом на приобретение нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини.

Сообщается, что на данный момент лишь «святые» готовы предложить за 25-летнего футболиста сумму, устраивающую «партенопейцев». Речь идет о 20 млн евро, 2 из которых будут прописаны в качестве бонусов.

Напомним, что в услугах форварда также заинтересован «Вест Бромвич», но «дроздам», по слухам, сперва необходимо продать кого-то из своих игроков, чтобы осуществлять трансферы.

Среди других претендентов также называются «Уотфорд» и «Лестер Сити».