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«Саутгемптон» - фаворит в борьбе за подписание Габбьядини

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Саутгемптон, Вест Бромвич, Габбьядини Маноло
Сегодня, 09:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

«Саутгемптон» является главным претендентом на приобретение нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини.

Сообщается, что на данный момент лишь «святые» готовы предложить за 25-летнего футболиста сумму, устраивающую «партенопейцев». Речь идет о 20 млн евро, 2 из которых будут прописаны в качестве бонусов.

Напомним, что в услугах форварда также заинтересован «Вест Бромвич», но «дроздам», по слухам, сперва необходимо продать кого-то из своих игроков, чтобы осуществлять трансферы.

Среди других претендентов также называются «Уотфорд» и «Лестер Сити».

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