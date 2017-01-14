Гаджиев: «На сборе „Амкара“ просматриваем многих потенциальных новичков»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, как проходит тренировочный сбор команды в Турции:

«По здоровью футболистов нет никаких замечаний. Все здоровы, все вовремя прибыли на сбор. Все идет по плану.

Цели и задачи сборов практически всегда одни и те же: повышение уровня индивидуального мастерства, совершенствование коллективных действий, психологическая подготовка. Однако соотношение этих компонентов от сбора к сбору несколько меняются. На нынешнем сборе, по сравнению с прошлыми подготовительными циклами, мы несколько увеличили объем работы, связанной с индивидуальной подготовкой футболистов.

Молодые футболисты, которые приглашены на сбор, обладают определенным потенциалом. Смогут ли они проявить в ближайший год-два и смогут ли вообще – это сложный вопрос, на который, наверное, никто не может ответить. Практика показывает, что часто молодые футболисты „дозревают“ до уровня основной команды несколько позже, чем выходят из молодежного состава. Задача тренеров – держать руку на пульсе, тщательно контролировать процесс подготовки способных молодых футболистов. В „Амкаре“ данный вопрос особенно актуален, учитывая, что в основном клуб подписывает свободных агентов.

На сборе уже есть достаточно много потенциальных новичков. Это отдельная группа, которая тренируется по своей программе. На данный момент невозможно ответить, подойдет ли кто-то из них команде. Мы наблюдаем за ними, будем смотреть, кто и как себя проявит. Называть какие-либо фамилии сейчас преждевременно».