В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает о том, что 19-летний продукт академии «молотобойцев» Маркус Браун подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение между сторонами рассчитано на 3.5 сезона - до 2020 года.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов расстаться со своим лидером Димитри Пайетом за 45 млн евро.