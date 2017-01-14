В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим
Сегодня, 10:28 | Источник: твиттер ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает о том, что 19-летний продукт академии «молотобойцев» Маркус Браун подписал с клубом новый контракт.
Новое соглашение между сторонами рассчитано на 3.5 сезона - до 2020 года.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов расстаться со своим лидером Димитри Пайетом за 45 млн евро.
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