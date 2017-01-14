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В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Вест Хэм, Браун Маркус
Сегодня, 10:28 | Источник: твиттер ФК "Вест Хэм" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Вест Хэма» сообщает о том, что 19-летний продукт академии «молотобойцев» Маркус Браун подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение между сторонами рассчитано на 3.5 сезона - до 2020 года.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов расстаться со своим лидером Димитри Пайетом за 45 млн евро.

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