Погба: «Верю, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба верит, что «красным дьяволам» по силам выиграть чемпионат в нынешнем сезоне:

«Сможем ли мы выиграть Премьер-Лигу? Мы должны верить в это. Мы не так уж сильно отстаем от „Челси“.

Знаю, что „Челси“ лидирует, но это Премьер-Лига, тут никогда не знаешь, что случится завтра. Нужно продолжать сражаться и верить. Я верю, что мы можем выиграть АПЛ.

Команда играет все лучше и лучше. Мы притерлись друг к другу и чувствуем себя гораздо лучше, чем на старте сезона».