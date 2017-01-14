Погба: «Верю, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу»
Сегодня, 10:37 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба верит, что «красным дьяволам» по силам выиграть чемпионат в нынешнем сезоне:
«Сможем ли мы выиграть Премьер-Лигу? Мы должны верить в это. Мы не так уж сильно отстаем от „Челси“.
Знаю, что „Челси“ лидирует, но это Премьер-Лига, тут никогда не знаешь, что случится завтра. Нужно продолжать сражаться и верить. Я верю, что мы можем выиграть АПЛ.
Команда играет все лучше и лучше. Мы притерлись друг к другу и чувствуем себя гораздо лучше, чем на старте сезона».
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