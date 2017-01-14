Оуэн считает, что МЮ и «Ливерпуль» сыграют вничью
Начало матча: Завтра, 19:00
Сегодня, 11:09 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что центральный матч 21-го тура АПЛ между его бывшими клубами завершится результативной ничьей:
«С нетерпением жду начала этой встречи! „Ливерпуль“ проиграл 11 из 14 последних выездов на „Олд Траффорд“, но думаю, в воскресенье мы увидим не тех „красных“, которые ранее проиграли „Саутгемптону“ в Кубке лиги.
Ожидаю увидеть множество голов, борьбы и всего, чего только можно желать от такой встречи между двумя великими клубами. Но когда страсти поутихнут, то, вероятно, единственными победителями в этой ситуации окажутся другие претенденты на титул».
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ничья 35%
победа ливера 25%
как-то так
Ливерпуль скорее всего будет играть в прагматичный футбол, как с МанСити. Просто Мауру лучше удаются прагматичные матчи, чем Гвардиоле.
Я даже могу предположить 3:3!!))
В плане на завтра просмотр матча!)
А я на Ливерпуль поставил.)