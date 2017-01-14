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Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет»

Матч: РеннРенн-:-ПСЖПСЖ
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Эмери Унаи , Дракслер Юлиан
Сегодня, 11:22 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что полузащитник Юлиан Дракслер - зимнее приобретение клуба, готов сыграть в матче 20-го тура Лиги 1 против «Ренна»:

«Дракслер - важный для нас игрок. Он может сыграть слева, если команде будет нужен кто-то с его умениями на этом фланге.

Думаю, он готов сыграть с „Ренном“, несмотря на небольшое повреждение, которое он получил на этой неделе. Он хорошо тренировался.

Не знаю, готов ли он отыграть 90 минут, но в старте он выйдет».

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