Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет»
Сегодня, 11:22 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что полузащитник Юлиан Дракслер - зимнее приобретение клуба, готов сыграть в матче 20-го тура Лиги 1 против «Ренна»:
«Дракслер - важный для нас игрок. Он может сыграть слева, если команде будет нужен кто-то с его умениями на этом фланге.
Думаю, он готов сыграть с „Ренном“, несмотря на небольшое повреждение, которое он получил на этой неделе. Он хорошо тренировался.
Не знаю, готов ли он отыграть 90 минут, но в старте он выйдет».
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