Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери заявил, что полузащитник Юлиан Дракслер - зимнее приобретение клуба, готов сыграть в матче 20-го тура Лиги 1 против «Ренна»:

«Дракслер - важный для нас игрок. Он может сыграть слева, если команде будет нужен кто-то с его умениями на этом фланге.

Думаю, он готов сыграть с „Ренном“, несмотря на небольшое повреждение, которое он получил на этой неделе. Он хорошо тренировался.

Не знаю, готов ли он отыграть 90 минут, но в старте он выйдет».