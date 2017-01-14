Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться»

Бразильский полузащитник Рафаэл Кариока имел возможность продолжить карьеру в одном из китайских клубов, однако его нынешний клуб «Атлетико Минейро» и бывший - «Спартак», владеющие правами на игрока, не смогли договориться о переходе хавбека:

«У меня было предложение от китайского клуба, но „Спартак“ и „Атлетико“ владеют 50% прав на меня, и мы не смогли прийти к соглашению.

„Спартак“ не ответил „Атлетико“, когда поступило предложение, но я спокойно воспринял это, ведь хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне и не нужно торопиться с отъездом в Китай».