Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться»
Сегодня, 12:17 | Источник: uol.com.br | Редакция: Антон Белюсь
Бразильский полузащитник Рафаэл Кариока имел возможность продолжить карьеру в одном из китайских клубов, однако его нынешний клуб «Атлетико Минейро» и бывший - «Спартак», владеющие правами на игрока, не смогли договориться о переходе хавбека:
«У меня было предложение от китайского клуба, но „Спартак“ и „Атлетико“ владеют 50% прав на меня, и мы не смогли прийти к соглашению.
„Спартак“ не ответил „Атлетико“, когда поступило предложение, но я спокойно воспринял это, ведь хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне и не нужно торопиться с отъездом в Китай».
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Вот бразилец, у которого деньги не отбили вкус к игре
Только где счаз Халк и Лав ? Сгинули.
А где Кариока ? В сборной !!!
Как там Задорнов говорит ? Ну и Тупыыыыыыыыыые !
А ведь мог играть в великоим Китае, а не в спартаке.
Спартак своих в рабство не сдаёт.
Ты ведь думал, щас создам провокационный аккаунт, напишу гадостей, про баньку, Джано, ДеЗеува, вот у них полыхнет.
Ты ошибся. Никому до таких аккаунтов и сообщений просто нет дела. Это толстый троллинг года 2012. Смотришь, на очередного убогого, который, вместо того, чтоб донести свои мысли, или хотя бы смешно пошутить, так бездарно тратит свое свободное время, и даже немножко грустно за вас становится.
Может вечерком в баньку на Покровке, там все наши спортачи всегда отдыхают, попарим друг друга!!!
Он ж не бедный витцель, которого видимо морили голодом в питере, что теперь ему приходится обеспечивать семью.
А по поводу моего ника, эт ты спалился, если б ты в 5 классе учил английский, а не сидел в телефоне на соккере, то знал бы, как он читается. Ну, образование и ваши болелы, это две разные категории.
Кариоке рановато в Китай, молодой еще.