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Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: мнение, Атлетико Минейро, Спартак М, Кариока
Сегодня, 12:17 | Источник: uol.com.br | Редакция: Антон Белюсь

Бразильский полузащитник Рафаэл Кариока имел возможность продолжить карьеру в одном из китайских клубов, однако его нынешний клуб «Атлетико Минейро» и бывший  - «Спартак», владеющие правами на игрока, не смогли договориться о переходе хавбека:

«У меня было предложение от китайского клуба, но „Спартак“ и „Атлетико“ владеют 50% прав на меня, и мы не смогли прийти к соглашению.

„Спартак“ не ответил „Атлетико“, когда поступило предложение, но я спокойно воспринял это, ведь хочу играть за сборную Бразилии, поэтому мне и не нужно торопиться с отъездом в Китай».

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