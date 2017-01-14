Игуаин: «У „Ювентуса“ и „Реала“ одинаковый менталитет»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил «бьянконери» со своей бывшей командой - мадридским «Реалом»:

«Ту жажду побеждать, что присуща игрокам „Реала“, вы найдете и в „Ювентусе“: оба клуба стараются выиграть каждый турнир, в котором они принимают участие.

Стиль футбола, который проповедуют „Реал“ и „Ювентус“, отличается, но менталитет у этих клубов один и тот же: нужно всегда побеждать».