Игуаин: «У „Ювентуса“ и „Реала“ одинаковый менталитет»
Сегодня, 12:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил «бьянконери» со своей бывшей командой - мадридским «Реалом»:
«Ту жажду побеждать, что присуща игрокам „Реала“, вы найдете и в „Ювентусе“: оба клуба стараются выиграть каждый турнир, в котором они принимают участие.
Стиль футбола, который проповедуют „Реал“ и „Ювентус“, отличается, но менталитет у этих клубов один и тот же: нужно всегда побеждать».
Другие материалы по теме:
Или войдите через