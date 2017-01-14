Рейтинг@Mail.ru

Игуаин: «У „Ювентуса“ и „Реала“ одинаковый менталитет»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Реал, Игуаин Гонсало
Сегодня, 12:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил «бьянконери» со своей бывшей командой - мадридским «Реалом»:

«Ту жажду побеждать, что присуща игрокам „Реала“, вы найдете и в „Ювентусе“: оба клуба стараются выиграть каждый турнир, в котором они принимают участие.

Стиль футбола, который проповедуют „Реал“ и „Ювентус“, отличается, но менталитет у этих клубов один и тот же: нужно всегда побеждать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:04
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:19 Игуаин: «Поддерживаю контакт с многими бывшими одноклубниками по „Наполи“» 2
12:17 Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться» 25
11:22 Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет» 1
11:09 Оуэн считает, что МЮ и «Ливерпуль» сыграют вничью 14
10:58 Луис Энрике: «„Лас-Пальмас“ - одна из самых зрелищных команд Ла Лиги» 5
10:37 Фото Погба: «Верю, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу» 9
10:08 Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“» 3
09:49 Энрике: «На „Аноэте“ „Барселоне“ будет тяжело, я там ни разу не побеждал в роли тренера» 6
09:38 Венгер: «Мы все чувствуем, что в игре Озила чего-то не хватает» 3
09:17 Фото Бэйл: «Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днём» 12
все материалы по этой теме
Турниры