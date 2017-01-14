«Нью-Йорк Сити» интересуется Хедирой
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Нью-Йорк Сити, Хедира Сами
Сегодня, 12:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может присоединиться к хавбеку Андреа Пирло в «Нью-Йорк Сити».
Сообщается, что клуб из МЛС по-прежнему заинтересован в приобретении 29-летнего игрока сборной Германии.
Добавим, что действующий контракт Хедиры с «бьянконери» рассчитан до июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз» также предлагают хавбеку контракт.
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