«Нью-Йорк Сити» интересуется Хедирой

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может присоединиться к хавбеку Андреа Пирло в «Нью-Йорк Сити».

Сообщается, что клуб из МЛС по-прежнему заинтересован в приобретении 29-летнего игрока сборной Германии.

Добавим, что действующий контракт Хедиры с «бьянконери» рассчитан до июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз» также предлагают хавбеку контракт.