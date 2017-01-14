Данни: «Не исключено, что сыграю за „Зенит“ уже в ходе первого сбора команды»

Полузащитник «Зенита» Данни, недавно восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена, не исключает, что сможет принять участие в товарищеских матчах команды на первом зимнем сборе в Дубае:

«Я очень счастлив, из-за травмы я пропустил много времени, но теперь могу работать наравне со всеми. Самое важное, что сейчас колено меня не беспокоит, боли и дискомфорт ушли. Мы в ближайшее время обсудим с тренером возвращение на поле, и не исключено, что я сыграю за „Зенит“ уже в ходе первого сбора».

Добавим, что на сборах в Дубае «Зенит» сыграет с немецким «Айнтрахтом», узбекским «Локомотивом», китайским «Чанчунь Ятай», венгерским «Видеотоном» и оманским клубом «Сохара».