Игуаин: «Поддерживаю контакт с многими бывшими одноклубниками по „Наполи“»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин с нетерпением ждет 2 апреля, когда он в составе «бьянконери» сыграет на выезде против «Наполи» - своего бывшего клуба:

«Будет здорово вновь вернуться на „Сан-Паоло“, ведь в „Наполи“ я провел три замечательных года. Я всегда буду благодарен неаполитанским болельщикам. Я ушел из команды, не испортив отношения с главным тренером Маурицио Сарии и игроками, с многими из которых я до сих пор поддерживаю контакт. Однако это не касается президента клуба...

Является ли „Ювентус“ последним европейским клубом в моей карьере? Не знаю. Я перешел в этот клуб всего 6 месяцев назад, заключив пятилетний контракт. На момент его окончания мне будет 32 года, не думаю, что завершу карьеру в этом возрасте. Посмотрим».