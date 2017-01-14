Рейтинг@Mail.ru

Игуаин: «Поддерживаю контакт с многими бывшими одноклубниками по „Наполи“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Наполи, Игуаин Гонсало
Сегодня, 13:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин с нетерпением ждет 2 апреля, когда он в составе «бьянконери» сыграет на выезде против «Наполи» - своего бывшего клуба:

«Будет здорово вновь вернуться на „Сан-Паоло“, ведь в „Наполи“ я провел три замечательных года. Я всегда буду благодарен неаполитанским болельщикам. Я ушел из команды, не испортив отношения с главным тренером Маурицио Сарии и игроками, с многими из которых я до сих пор поддерживаю контакт. Однако это не касается президента клуба...

Является ли „Ювентус“ последним европейским клубом в моей карьере? Не знаю. Я перешел в этот клуб всего 6 месяцев назад, заключив пятилетний контракт.  На момент его окончания мне будет 32 года, не думаю, что завершу карьеру в этом возрасте. Посмотрим».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:24
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:37 Игуаин: «У „Ювентуса“ и „Реала“ одинаковый менталитет» 4
12:17 Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться» 25
11:22 Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет» 1
11:09 Оуэн считает, что МЮ и «Ливерпуль» сыграют вничью 14
10:58 Луис Энрике: «„Лас-Пальмас“ - одна из самых зрелищных команд Ла Лиги» 5
10:37 Фото Погба: «Верю, что МЮ может выиграть Премьер-Лигу» 9
10:08 Гвардиола: «Я доволен текущим составом „Ман Сити“» 3
09:49 Энрике: «На „Аноэте“ „Барселоне“ будет тяжело, я там ни разу не побеждал в роли тренера» 6
09:38 Венгер: «Мы все чувствуем, что в игре Озила чего-то не хватает» 3
09:17 Фото Бэйл: «Моя лодыжка чувствует себя лучше с каждым днём» 12
все материалы по этой теме
Турниры