Пике не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Лас-Пальмасом»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не поможет своей команде в матче 18-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Почему футболист не попал в заявку «сине-гранатовых», не сообщается, однако не исключено, что боссы каталонского клуба были не в восторге от недавних комментариев игрока по поводу судейства и отстранили Пике от матча в воспитательных целях.

Заявка «блаугранас» выглядит следующим образом:

Марк-Андре Тер Штеген, Серхио Бускетс, Арда Туран, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар, Рафинья, Хавьер Маскерано, Пако Алькасер, Жорди Альба, Люка Динь, Андре Гомеш, Алейш Видаль, Самуэль Умтити, Жереми Матье.