Срна: «Я остаюсь в „Шахтёре“»
Сегодня, 14:01 | Источник: Football.ua | Редакция: Антон Белюсь
Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна решил остаться в клубе, как минимум, до конца сезона, несмотря на интерес к своей персоне со стороны «Барселоны»:
«Я остаюсь и доволен этим решением. Я слушал свое сердце, и оно подсказало мне, что я должен остаться в команде и выиграть чемпионат. Информацию о „Барселоне“ комментировать не буду, ведь это непрофессионально».
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