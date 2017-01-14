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Срна: «Я остаюсь в „Шахтёре“»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Шахтер Дн, Срна Дарио
Сегодня, 14:01 | Источник: Football.ua | Редакция: Антон Белюсь

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна решил остаться в клубе, как минимум, до конца сезона, несмотря на интерес к своей персоне со стороны «Барселоны»:

«Я остаюсь и доволен этим решением. Я слушал свое сердце, и оно подсказало мне, что я должен остаться в команде и выиграть чемпионат. Информацию о „Барселоне“ комментировать не буду, ведь это непрофессионально».

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